Неизвестные выбросили собаку в мешке на трассе под Омском

В микрорайоне Новая Московка в Омске возле трассы местные жители обнаружили мешок с живой собакой. Видео произошедшего появилось в паблике «Инцидент Омск».

На записи можно заметить, что в самом свертке есть отверстие, в которое животное просунуло голову. Однако собака не смогла выбраться из мешка, поскольку тот был завязан на несколько узлов.

Горожане развязали мешок и выпустили животное. Собака тут же убежала в сторону трассы, пишет ИА «Город55».

В конце ноября зоозащитники центра «ВИТА» выступили с обращением не оставлять на дачах домашних питомцев. В нем говорится, что коммунальные пригородные службы каждую осень отмечают резкое увеличение численности бездомных животных.