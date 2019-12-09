Неизвестные выбросили собаку в мешке на трассе под Омском
В микрорайоне Новая Московка в Омске возле трассы местные жители обнаружили мешок с живой собакой. Видео произошедшего появилось в паблике «Инцидент Омск».
На записи можно заметить, что в самом свертке есть отверстие, в которое животное просунуло голову. Однако собака не смогла выбраться из мешка, поскольку тот был завязан на несколько узлов.
Горожане развязали мешок и выпустили животное. Собака тут же убежала в сторону трассы, пишет ИА «Город55».
В конце ноября зоозащитники центра «ВИТА» выступили с обращением не оставлять на дачах домашних питомцев. В нем говорится, что коммунальные пригородные службы каждую осень отмечают резкое увеличение численности бездомных животных.