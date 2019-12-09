Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Обновленная билетная система на станциях Московских центральных диаметров работает в штатном режима и справляется с пассажиропотоком. В общей сложности, на МЦД расположено более 2100 валидаторов и турникетов, говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в понедельник, 9 декабря.

На станциях также дежурят сотрудники, которые объясняют пассажирам особенности использования новой тарифной системы.

Утром работоспособность системы проверили заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Они приехали на станцию Одинцово, провалидировали карты "Тройка" и проехали до Белорусского вокзала по МЦД-1.

«Турникеты и валидаторы на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.Наше требование – билетная система должна работать без сбоев, поэтому перевозчик досконально проверил ее работу в период бесплатного проезда по МЦД. На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые помогут в случае возникновения малейших затруднений», — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что новая тарифная системы и абонементы позволяют значительно экономить средства. Например, при поездках по Москве пассажиры буду экономить на проезде до 50%, а при поездках из Московской области в границах МЦД — до 75%.

Итоговое тестирование в течение недели проводили в три этапа на четырех направлениях — Савеловское, Белорусское, Курское и Рижское. В ЦППК проверили каждое устройство. Эксперты выяснили, читается ли проездной документ, верно ли списываются средства, а также турникеты и валидаторы проверили на логику поездки.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых – от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.