Названа причина хлопка газа в жилом доме в Тюмени

Специалисты установили причину взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени. В результате аварии погиб слесарь аварийно-спасательной бригады и еще трое пострадали.

Как сообщили порталу «Наш город» в АО «Газпром газораспределение Север», в тот день сторонняя организация применяла метод горизонтально-направленного бурения рядом с домом и повредила газопровод среднего давления. Из-за этого газ по негазовым коммуникациям проник в квартиру и подъезд дома.

На вызов прибыла бригада аварийно-спасательной службы, она пыталась устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси.

Среди пострадавших – два жителя дома и два сотрудника ремонтной бригады, один из которых скончался.

Ранее сами жильцы высказывали предположение, что авария случилась из-за повреждения газопровода во время работ по прокладке коммуникаций методом горизонтального бурения.