Жительница Ишима облила знакомую жидкостью для розжига дров

Суд Тюменской области подтвердил решение нижестоящей инстанции в отношении жительницы Тюмени. Женщина угрожала убийством своей знакомой.

В июне 2019 года подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей приятельницей. Она плеснула в нее жидкостью для розжига дров и со словами «Сейчас я тебя сожгу!» взяла в руки спички. Поджога не было, но пострадавшая отмечала решительность действий подозреваемой.

Позже женщина поссорилась с еще одним местным жителем. Она нанесла мужчине два удара ножом в область груди, тем самым причинив его здоровью тяжкий вред.

Суд приговорил ее к шести годам исправительной колонии общего режима. Подозреваемая не согласилась с приговором и обжаловала его. Однако вышестоящая инстанция с решением суда согласилась, пишет megatyumen.ru.