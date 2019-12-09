Голых женщин на картинах «одели» на выставке в Екатеринбурге

На Урале художников заставили прикрыть обнажённую натуру. На выставке в Екатеринбурге картины заклеили стикерами. По словам директора Уральской выставки, это просьба посетителей с детьми. Ведь у экспозиции нет возрастных ограничений.

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