Голых женщин на картинах «одели» на выставке в Екатеринбурге
На Урале художников заставили прикрыть обнажённую натуру. На выставке в Екатеринбурге картины заклеили стикерами. По словам директора Уральской выставки, это просьба посетителей с детьми. Ведь у экспозиции нет возрастных ограничений.
Подробнее — в сюжете «Известий».
На Урале художников заставили прикрыть обнажённую натуру. На выставке в Екатеринбурге картины заклеили стикерами. По словам директора Уральской выставки, это просьба посетителей с детьми. Ведь у экспозиции нет возрастных ограничений.
Подробнее — в сюжете «Известий».