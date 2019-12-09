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Тему благотворительности предложили включить в школьную программу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Общественная палата (ОП) России предложила включить в школьную программу тему благотворительности и милосердия. Об этом говорится в проекте доклада ОП РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год», текст которого оказался в распоряжении «РИА Новости».

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Предложение было высказано в связи с тем, что «важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь близкому является универсальной ценностью для всех цивилизаций, культур и религий».

Подобным положительным примером члены Общественной палаты назвали благотворительную акцию «Белый цветок» в Санкт-Петербурге, в которой участвуют все школы города и проводят «Уроки доброты». Так, в качестве поддержки школьники младших классов изготавливают около 70 тыс. белых цветов для своих тяжелобольных сверстников.

5 декабря президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний», которая проходит в рамках проекта «Мечтай со мной». Глава государства снял с елки шарик-открытку, на котором была написана заветная мечта воспитанника детского дома из Ставропольского края.

5 декабря 2018 года Путин посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов. Главе государства рассказали о проекте «Мечтай со мной», который помогает тяжелобольным детям исполнять их желания. На стенде в тот момент оставалось пять конвертов, и все забрал президент. Путин выполнил желания всех пятерых детей.

Девочка Вероника смогла увидеть мир кино изнутри, посетив киностудию «Мосфильм». Мальчик Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, пролетев над городом на вертолете. 17-летняя Регина взяла интервью у президента, а 15-летний Арслан увидел изнутри президентский лайнер. Десятилетний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту России Владимиру Путину 27 декабря посетил палаты Московского Кремля.

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