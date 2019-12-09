Прямой эфир

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.

В новом фильме зрители смогут увидеть новые подвиги супергероини, на этот раз не в период Первой мировой войны, а во второй половине XX века.

Отмечается, что в трейлере можно увидеть главного злодея картины — Максвелла Лорда, роль которого исполнил Педро Паскаль, и актера Криса Пайна в роли Стива Тревора.

По информации портала «КиноПоиск», «Чудо-женщина: 1984» стартует в российских кинотеатрах 4 июня 2020 года.

6 декабря сообщалось, что новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в сети. Ролик с 6 декабря доступен на YouTube-канале компании Sony Pictures.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»
Опубликован трейлер нового мультика про Губку Боба с Киану Ривзом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019