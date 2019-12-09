В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.

В новом фильме зрители смогут увидеть новые подвиги супергероини, на этот раз не в период Первой мировой войны, а во второй половине XX века.

Отмечается, что в трейлере можно увидеть главного злодея картины — Максвелла Лорда, роль которого исполнил Педро Паскаль, и актера Криса Пайна в роли Стива Тревора.

По информации портала «КиноПоиск», «Чудо-женщина: 1984» стартует в российских кинотеатрах 4 июня 2020 года.

6 декабря сообщалось, что новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в сети. Ролик с 6 декабря доступен на YouTube-канале компании Sony Pictures.