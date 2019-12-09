Немецкие СМИ предрекли крах основ мировой торговли в считаные дни

Действия США могут стать причиной того, что орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни будет вынужден прекратить свою деятельность и правила мировой торговли «перестанут действовать». Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена. На данный момент в нем именно три заседателя, однако у двух из них второй и последний срок полномочий истекает 10 декабря.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила в начале октября, что существует возможность прекращения работы органа в середине декабря. В результате автор статьи считает, что ВТО станет недееспособной по вине президента США Дональда Трампа.

Это происходит из-за того, что на протяжении последних двух лет Вашингтон блокирует профессии выбора новых членов апелляционного органа ВТО. При прекращении деятельности органа действия правил мировой торговли тоже будут прекращены.

4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Всемирная торговая организация — не идеальный механизм, но альтернативы ей нет.

4 ноября первый вице-премьер России Александр Жуков заявил, что Россия будет добиваться сохранения ВТО в качестве гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговли. При этом он отметил, что мировая торговая система в последние годы находится в «глубоком кризисе».

В конце октября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин также отмечал, что ВТО находится в плачевном состоянии и работа по ее реформированию идет тяжело.