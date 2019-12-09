В бундестаге потребовали рассекретить дело об убийстве Хангошвили

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала от следствия обнародовать все детали расследования убийства в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Как заявил «Известиям» член международного комитета бундестага от АдГ Вальдемар Гердт, действия правительства выглядят как потакание иностранным интересам, особенно в преддверии «нормандского саммита». Поэтому его партия намерена поднять вопрос о предоставлении всех деталей следствия широкой общественности. Только так, по мнению политика, можно убедиться, что дело об убийстве не политизировано.

Схожую позицию заняли и в партии «Левых» (Die Linke). «Причастность властей РФ к убийству не доказана, а новые санкции лишь подтвердят свой политический мотив», — заявил «Известиям» официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной.

Известно, что Хангошвили был причастен к организации терактов на территории РФ, поддерживал запрещенный в России «Имарат Кавказ». В 2016 году Грузия объявила его в международный розыск. Сообщалось также, что Хангошвили был связным между лидерами незаконных вооруженных формирований Кавказа — Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым и Доку Умаровым. В результате спланированной им масштабной террористической атаки на Ингушетию были убиты 98 человек.

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Берлин словам не верит: в бундестаге требуют рассекретить дело Хангошвили