Сербский министр назвал Россию «главным другом и соратником»

Сербия считает Россию своим другом и союзником в защите собственных интересов. Об этом рассказал министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

По его словам, Россия всегда оказывала помощь и поддержку Сербии, а если по внутренним причинам не могла этого сделать, то никогда не мешала. Также Попович отметил, что сербские власти будут публично бороться против представления РФ в негативном свете в стране, пишет «РИА Новости».

5 декабря лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что Белград должен признать Крым российской территорией вопреки усиленному давлению США.

4 декабря президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели встречу в Сочи. Политики обсудили международную повестку, вопросы энергетики и сотрудничества двух стран. Также в ходе переговоров Вучич принял приглашение Путина посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.