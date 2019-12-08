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Коллекционер прокомментировал продажу монеты за 1 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Член «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров прокомментировал Пятому каналу продажу монеты номиналом два рубля, которую житель Северной столицы решил продать за 1 млрд рублей из-за брака в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов.

По его словам, обнаруженный брак не представляет большой ценности, цена такой находки составляет от 100 до 200 рублей, в лучшем случае нумизматы могут купить такую монету за 1 тыс. рублей. Кроме того, за монеты, изготовленные в XXI веке, предлагают не более 20–30 тыс. рублей.

«Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом. Монета из себя пока ничего не представляет. Ее, условно говоря, обычно оценивают так, что всё, что до 90 градусов, оценивается, как рубль — градус. То есть цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут», — пояснил Алексей Шукуров.

Ранее 8 декабря появилась информация, что житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей. Продавец объяснил, что считает запрошенную за монету сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров.

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