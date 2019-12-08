Мужская сборная РФ по плаванию выиграла комбинированную эстафету на ЧЕ

Мужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго.

Команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Олега Костина и Владислава Гринева показала время 1 минута 30,63 секунды и смогла получить золото.

На втором месте оказалась сборная Венгрии с результатом 1 минута 32,10 секунды, а бронза — у белорусских спортсменов, их результат 1 минута 32,29 секунды, пишет «РИА Новости».

Ранее 8 декабря сообщалось, что Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем среди мужчин, а Мария Каменева заняла первое место на такой же дистанции среди женщин.