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Мужская сборная РФ по плаванию выиграла комбинированную эстафету на ЧЕ

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Фото: TASS/EPA
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Мужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго.

Команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Олега Костина и Владислава Гринева показала время 1 минута 30,63 секунды и смогла получить золото.

На втором месте оказалась сборная Венгрии с результатом 1 минута 32,10 секунды, а бронза — у белорусских спортсменов, их результат 1 минута 32,29 секунды, пишет «РИА Новости».

Ранее 8 декабря сообщалось, что Климент Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем среди мужчин, а Мария Каменева заняла первое место на такой же дистанции среди женщин.

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