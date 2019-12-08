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«Ростов» разгромил «Спартак» в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Футбольный клуб «Ростов» одержал крупную выездную победу над московским «Спартаком» со счетом 4:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Два гола забил Бахтиер Зайнутдинов, Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков — по одному. Гол со стороны «Спартака» принадлежал Эсекьелю Понсе.

Во время матча болельщики «Спартака» и «Ростова» решили присоединиться к протестной акции и покинули свои трибуны на 30-й минуте первого тайма.

Поражение для «Спартака» стало вторым подряд — 1 декабря клуб с минимальным счетом 0:1 проиграл петербургскому «Зениту».

4 декабря ФК «Спартак» оштрафовали на 250 тыс. рублей за оскорбления болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и несанкционированные баннеры.

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