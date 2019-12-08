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Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны во время матча

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» и ФК «Ростов» решили присоединиться к протестной акции на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает «РИА Новости».

Фанаты покинули трибуны на 30-й минуте первого тайма. Ранее в пятницу к этому призвала «Фратрия» — объединение фанатов «Спартака». Призыв поддержали болельщики других клубов, входящих в РПЛ.

4 декабря ФК «Спартак» оштрафовали на 250 тыс. рублей за оскорбления болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и несанкционированные баннеры — это произошло во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит», который прошел 1 декабря в Санкт-Петербурге.

До этого 28 ноября «Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес Дзюбы во время матча «Урал»–«Спартак». В этот же день Российская премьер-лига начала проверку, подчеркнув, что «категорически не приемлет подобные проявления неуважения».

В свою очередь, бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил поведение болельщиков «Спартака». По его мнению, Дзюба «не следил за языком» и когда-то позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков красно-белых.

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