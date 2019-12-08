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Фонари установили в амурских селах благодаря конкурсу местных инициатив

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Детские площадки и остановки школьных автобусов осветили в селах Дмитриевского сельсовета Бичура, Дмитриевка, Каничи, Паутовка и Маргаритовка (Амурская область). Проект по установке фонарей стоимостью свыше 1 млн рублей победил в региональном конкурсе по поддержке местных инициатив.

В Краснояровском, Молчановском, Белояровском, Сапроновском, Практичанском и Мазановском сельсоветах в рамках инициативного бюджетирования благоустраивали территории кладбищ, делали спортивные и игровые площадки и ремонтировали дома культуры, отмечает asn24.ru.

В этом году 19 районов Амурской области реализуют 82 проекта общей стоимостью 80 млн рублей. Каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования граждан. Например, в соответствии с идеей местных жителей в Козьмодемьяновке появился «Парк моей мечты». Более чем за 1 млн рублей на общественном пространстве села уложили новый асфальт и сделали бордюр, а также установили скамейки и урны.

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