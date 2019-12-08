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Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия и Белоруссия согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и сотрудничеству таможенных служб. Об этом 8 декабря заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

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Комментируя итоги встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря в Сочи, Семашко отметил, что главы государств искали абсолютную развязку по оставшимся «дорожным картам». Накануне на встрече премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса была проведена ревизия того, что уже сделано. Также на этой встрече после докладов министров энергетики констатировали, что нашли решение по «дорожной карте» по электроэнергии.

Что касается сотрудничества таможенных служб, то согласование «дорожной карты» произошло в ходе переговоров президентов. Таким образом остались несогласованными восемь «дорожных карт» из 31. Семашко подчеркнул, что это был «непростой вопрос».

«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.

Также Семашко добавил, что Минск рассчитывает на компенсацию за инцидент с «грязной нефтью» в размере $70 млн. По словам посла, этот вопрос обсуждался как на встрече премьеров, так и на встрече президентов. Семашко выразил уверенность, что этот вопрос разрешим.

«Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция — изложить свои претензии четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии также сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме — около $70 млн должна быть компенсация», — передает БелТА.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

В тот же день стало известно о том, что следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря.

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