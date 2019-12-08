Прямой эфир

«Молодая гвардия» наградила детей за героизм и успехи в учебе

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети, которые в течение года спасали людские жизни и достигали высоких результатов в учебе и творчестве, получили награды от «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) на Форуме маленьких героев в Москве.

«Сегодня 35 человек получили медали юных героев за спасение людей и 30 человек получили награды «Герой нашего времени» за высокие достижения в науке, искусстве, образовании», — рассказал ТАСС руководитель московского отделения МГЕР Денис Аширов 8 декабря.

Он объяснил, что среди награжденных были дети, которые выводили людей из горящих зданий и те, кто помогал выбраться людям, провалившимся под лед.

«Такие подвиги зачастую остаются лишь на региональном уровне, мы же хотим, чтобы о них знали по всей стране», — подчеркнул Аширов.

Кроме того, награды получили победители конкурса WorldSkills Junior и призеры состязаний по профмастерству людей с ограниченными возможностями «Амбилимпикс».

25 декабря родителям мальчика, который спас детей из пожара под Хабаровском и впоследствии скончался от ожогов, вручили орден Мужества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колокольцев наградил полицейских за спасение людей из пожара
Почетный знак за сострадание животным предлагают ввести в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019