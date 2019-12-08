«Молодая гвардия» наградила детей за героизм и успехи в учебе

Дети, которые в течение года спасали людские жизни и достигали высоких результатов в учебе и творчестве, получили награды от «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) на Форуме маленьких героев в Москве.

«Сегодня 35 человек получили медали юных героев за спасение людей и 30 человек получили награды «Герой нашего времени» за высокие достижения в науке, искусстве, образовании», — рассказал ТАСС руководитель московского отделения МГЕР Денис Аширов 8 декабря.

Он объяснил, что среди награжденных были дети, которые выводили людей из горящих зданий и те, кто помогал выбраться людям, провалившимся под лед.

«Такие подвиги зачастую остаются лишь на региональном уровне, мы же хотим, чтобы о них знали по всей стране», — подчеркнул Аширов.

Кроме того, награды получили победители конкурса WorldSkills Junior и призеры состязаний по профмастерству людей с ограниченными возможностями «Амбилимпикс».

25 декабря родителям мальчика, который спас детей из пожара под Хабаровском и впоследствии скончался от ожогов, вручили орден Мужества.