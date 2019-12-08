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В Минске возобновились протесты оппозиции против интеграции с Россией

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Белорусская оппозиция провела акцию протеста против углубления интеграции с Россией неподалеку от здания посольства РФ. Об этом 8 декабря сообщил корреспондент «РИА Новости».

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Днем в воскресенье протестующие собрались на Октябрьской площади в Минске, прошлись по улицам городам в сторону здания российского посольства. Сообщается, что представители оппозиции через сотрудников милиции передали в посольство резолюцию акции. По словам организаторов, в документе высказывается решительный протест против углубления интеграции, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами двумя стран и призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие соглашения.

Сотрудники полиции не препятствовали акции, но время от времени предупреждали участников митинга об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Так же милиционеры следили за тем, чтобы митингующие не нарушали правила дорожного движения и не препятствовали движению автомобилей.

Ранее, 7 декабря белорусская оппозиция провела две акции протеста против углубленной интеграции с Россией и подписания «дорожных карт».

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

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