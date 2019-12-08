Художников в Екатеринбурге вынудили прикрыть обнаженную натуру на выставке

Организаторы художественной выставки в Екатеринбурге заставили художников прикрыть обнаженные места у женщин, изображенных на полотнах. Об этом говорится в сюжете, который телеканал «360» опубликовал на своей странице в YouTube.

На записи видно, живописец занавесил обнаженные участки тел тканью, а другим пришлось заклеивать холсты стикерами и скотчем. По словам директора Уральской выставки Андрея Чайникова, инициаторами запрета стали родители, которые привели на выставку детей и не захотели их травмировать.

Один из участников экспозиции, художник Вадим Тузулуков, признался, что ошарашен этой ситуацией и ни с чем подобным никогда не сталкивался.

«В наше время пытаться что-то закрыть или урезать — это смешно», — констатировал Тузулуков. Он добавил, что обнаженная натура в том или ином виде присутствует как в музеях, так и в интернете и на телевидении, а с учетом того что на выставке не было ничего, «выходящего за нормы», введение такой меры можно считать глупостью.

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