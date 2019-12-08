Патриарх Кирилл призвал учитывать духовные традиции при принятии законов

Внедрение иностранного опыта в области законотворчества не должно противоречить духовным и культурным традициям России. Об этом 8 декабря заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Угроза появления таких инициатив постоянно существует, поэтому я призываю всех, в первую очередь законотворцев, принимая тот или иной закон, осознавать важность соотнесения этого закона с духовной, культурной традицией своего тысячелетнего народа», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению патриарха, сильным народом является тот, который сохраняет свое единство и способен справится с вызовами времени, не теряя «свои святыни и идеалы», а зарубежный опыт можно применять, учитывая духовно-нравственные ценности общества.

«Это не означает, что мы должны быть в изоляции, не должны знать, что в мире происходит, но всё духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни, мы ни в коем случае не можем затмевать принятием каких-либо законов, которые этому противоречат», — добавил он.

Ранее, 4 декабря патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) категорически против насилия в семье, но и не поддерживает вмешательство в ее дела извне. По его мнению, в контексте рассматриваемых законопроектов под видом борьбы с домашним насилием некоторые пытаются узаконить вторжение в дела семьи государственных и общественных организаций, добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье.