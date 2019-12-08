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Болельщиков «Спартака» отпустили на свободу в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Трех болельщиков футбольного клуба «Спартак» отпустили на свободу после отбывания административного ареста в Санкт-Петербурге. Об этом 8 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ребят отпустили сегодня. Изначально они получили 15 суток, но после подачи апелляции срок был сокращен до семи суток», — рассказал источник.

1 декабря стало известно о том, что перед матчем чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом» полицейские задержали от 150 до 200 болельщиков московского клуба.

На следующий день «РИА Новости» сообщило о том, что троим из них, суд назначил наказание в виде 15 суток административного ареста. Также суды назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей еще 30 болельщикам. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили запрещать футбольные матчи в течение полутора лет.

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит» состоялся 1 декабря в Северной столице. Во время игры фанаты красно-белых растянули на гостевой трибуне несанкционированные баннеры, а также скандировали лозунги, оскорбляющие нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

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