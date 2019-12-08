Астронавты начали операцию по стыковке корабля Dragon с МКС

Астронавты с помощью дистанционного манипулятора приступили к стыковке космического грузового корабля Dragon американской частной компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется ведется в воскресенье, 8 декабря, на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция началась в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Ее проводит астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано, ему содействует американский астронавт Эндрю Морган. Контроль за телеметрией проводит его коллега Джессика Меир.

Примерно в 16:00 мск по команде с Земли корабль будет пристыкован к шлюзу на модуле Harmony.

Запуск комического грузовика ракетой-носителем Falcon 9 состоялся в четверг с космодрома на мысе Канаверал. Старт Dragon откладывался из-за сложных погодных условий.