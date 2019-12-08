Прямой эфир

Астронавты начали операцию по стыковке корабля Dragon с МКС

0
Фото: Global Look Press/SpaceX
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астронавты с помощью дистанционного манипулятора приступили к стыковке космического грузового корабля Dragon американской частной компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется ведется в воскресенье, 8 декабря, на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Космос как кормушка: почему американские чиновники не верят в Space X
Государственный аудит показал неумение NASA работать с масштабными проектами

Операция началась в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Ее проводит астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано, ему содействует американский астронавт Эндрю Морган. Контроль за телеметрией проводит его коллега Джессика Меир.

Примерно в 16:00 мск по команде с Земли корабль будет пристыкован к шлюзу на модуле Harmony.

Запуск комического грузовика ракетой-носителем Falcon 9 состоялся в четверг с космодрома на мысе Канаверал. Старт Dragon откладывался из-за сложных погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источник назвал новую дату запуска к МКС корабля Crew Dragon с экипажем
Источник назвал новую дату запуска к МКС корабля Crew Dragon с экипажем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019