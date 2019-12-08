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Глава Тамбовской области выразил соболезнования после гибели зама

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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью своего заместителя Глеба Чулкова. Об этом 8 декабря сообщили в администрации региона.

«От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича», — приводит слова Никита «РИА Новости».

Также в администрации подтвердили, что Чулков выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа констатировала смерть.

Ранее 8 декабря стало известно о смерти Чулкова, с октября находившегося под домашним арестом по делу о мошенничестве. По данным следствия, чиновник из Фонда содействия предпринимательству разрешил выделить 50 млн рублей на реконструкцию Рассказовского рынка. Затем рынок был выведен из собственности областного унитарного предприятия и передан в частную собственность, а средства растрачены.

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