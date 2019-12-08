Саперы вывезли семь боеприпасов времен войны со стройки в Москве

Саперы вывезли для утилизации семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на стройке на юго-востоке Москвы. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

«Саперы военной комендатуры изъяли один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, пять мин калибра 150 мм и один боеприпас без взрывателя», — говорится в сообщении.

Все боеприпасы будут уничтожены на полигоне в Московской области.

Ранее в этот же день появилось сообщение о том, что на стройке возле дома 72 на Люблинской улице в Москве обнаружили семь предметов, похожих на снаряды времен Великой Отечественной войны.