ФК «Оренбург» объявил об уходе главного тренера

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе с поста главного тренера Владимира Федотова. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 8 декабря, сообщении пресс-службы клуба.

«Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК «Оренбург» благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры», — отмечается в сообщении.

Новым главным тренером «Оренбурга» станет Константин Емельянов, который входил в тренерский штаб Федотова.

Владимир Федотов возглавил футбольный клуб в августе 2017 года. Под его руководством «Оренбург» поднялся на первое место в Футбольной национальной лиге, досрочно завоевал право выступать в Премьер-Лиге и стал победителем первенства ФНЛ сезона-2017/18.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Александр Точилин оставил должность главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский.