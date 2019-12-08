Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб в воскресенье, 8 декабря. Чиновник упал из окна квартиры на пятом этаже, где жил в последнее время, сообщили в Следственном управлении Следственного Комитета по Тамбовской области.

По данным ТАСС, Чулков погиб в 06:00. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти заместителя губернатора региона, рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства гибели подследственного.

В середине октября Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест вице-губернатора, председателя комитета по управлению имуществом региона Глеба Чулкова, задержанного по делу о покушении на преступление и мошенничестве.

По данным следствия, чиновник из Фонда содействия предпринимательству разрешил выделить 50 млн рублей на реконструкцию Рассказовского рынка. Затем рынок был выведен из собственности областного унитарного предприятия и передан в частную собственность, а средства растрачены.