Число жертв пожара на заводе в Нью-Дели достигло 43 человек

В результате пожара, вспыхнувшего на одной из фабрик в индийской столице Нью-Дели, погибло 43 человека. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает агентство ANI.

Причины пожара пока неизвестны, передает телеканал NDTV. Отмечается, что на момент возгорания на заводе находилось более 50 человек.

«Это печальное происшествие. Я распорядился провести судебное расследование по этому делу. Компенсация в размере 10 лакхов (1 млн рупий; $14 тыс. — Ред.) каждая будет выплачена семьям погибших и по 1 лакху (100 тыс. рупий; $1,4 тыс. — Ред.) каждому пострадавшему. Расходы на медицинское обслуживание пострадавших опалит правительство», — заявил главный министр столицы Арвинд Кейривал.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Нью-Дели не менее 32 человек погибли и еще 15 человек пострадали.

По информации представителя столичного пожарного ведомства, возгорание охватило 55 кв. м здания. Его удалось ликвидировать, в этом приняли участие силы 27 пожарных расчетов. В настоящее время продолжаются спасательные работы.