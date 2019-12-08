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Площадь пожара в гостинице в Подмосковье выросла до 1 тыс. «квадратов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Площадь пожара в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья выросла до 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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Пожар возник в воскресенье, 8 декабря, в магазине трехэтажной деревянной гостиницы «Усадьба Ромашково» в деревне Ромашково,. Изначально огонь охватил 400 кв. м здания.

По словам представителя МЧС, тушение пожара осложняется особенностями здания: оно деревянное, разноуровневое, с мансардой. «Угроза распространения пожара по-прежнему сохраняется», — отметили в экстренных службах.

На момент начала пожара в гостинице находилось 30 человек, 20 из них — постояльцы, отмечает «Газета.ру». Были эвакуированы 29 человек. На данный момент не установлено местонахождение одного гостя, возможно, он уехал ранее, отметили в МЧС.

В июле пожар произошел в двухэтажном здании гостиницы в Пресненском районе Москвы. Были эвакуированы около 70 человек.

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