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На Украине возобновили полеты на Су с дозаправкой в воздухе спустя 20 лет

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 ВВС Украины выполнили в Хмельницкой области вылеты днем и ночью с целью восстановления навыков пилотирования. Также впервые за 20 лет осуществлена дозаправка в воздухе, сообщил Генштаб страны.

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«Выполняли эти полеты лучшие экипажи «сушек». Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет», — говорится на странице ведомства в Facebook.

Самолет-заправщик Су-24М осуществил контакт с Су, пилотируемыми военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа. За штурвалами находились заместитель командующего ВВС Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин и начальник авиации воздушного командования «Запад» полковник Сергей Близнюк.

По информации Генштаба, полеты экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово.

В мае депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму с 2014 года на авиабазе Бельбек, безвозвратно потеряны как боевые единицы. Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, оставленную на полуострове. Однако Украина отказалась от данного предложения.

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