Ученые установили степень понимания собаками человеческого языка

Собаки понимают язык человека на высоком уровне. Это доказали специалисты Университета Сассекса, Великобритания.

В ходе научной работы автор исследования Холли Рут-Гаттеридж изучила реакции на человеческие слова 42-х псов различных пород. Собаки вместе с их хозяевами находились в комнате с динамиком, по которому звучали ранее записанные односложные слова, сообщил журнал Biology Letters.

Привычных для собак команд при этом не было. А запись слов была сделана посторонними для животных людьми разного возраста.

Оказалось, что собаки проявляют интерес к источнику звука каждый раз, когда раздавалось новое слово, отличающееся по звучанию гласных. При этом собаки реагировали даже на акцент.

«Бордер-колли Макс быстро поворачивается и внимательно слушает, когда женщина впервые произносит слово "had"»,— объяснили ученые. По их словам, когда другие женщины с другим акцентом повторяют это слово, то такого интереса собака уже не проявляет, понимая, судя по всему, что это — одно и то же слово.

Доказательств того, что псы понимают значение проигрываемых слов, специалисты не нашли. Однако они доказали, что собаки способны не только слышать, но и различать слова человека. Таким образом, способность обнаруживать разные слова по их фонетике не является уникальной чертой человека, отметили ученые.

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