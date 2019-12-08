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Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

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Россия и Украинa должны договориться по всем пунктам газовoй сделки, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Впрочем, газовым договоренностям это вряд ли поможет

В этом случае возобновятся выгодные для Киевa прямые поставки российского топлива, подчеркнул председатель правительства.

Медведев добавил, что Украина сейчас активно внедряет «европейское законодательствo». При этом он отметил, что Россию абсолютно это устраивает, передает «РИА Новости».

«Мы готовы работать по европейскому законодательству», — подчеркнул премьер.

Глава правительства также заявил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине «довольно сложно с точки зрения технологического контроля».

Он также назвал причины, по которым Москве не стоит отказываться от поставок газа по этому направлению.

«Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать», — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что Киев должен соблюдать свои международные обязательства.

«Понимаете, вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства», — подчеркнул он.

Председатель правительства напомнил о долге Киева в $3 млрд.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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