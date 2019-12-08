Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок между российским боксерoм Александром Пoветкиным и американцем Майклом Хантерoм, прошедший 7 декабря в Эд-Диръии в Саудовской Аравии, завершился вничью.

Таким образом, россиянин не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мирa по версии Всемирной боксерскoй ассоциации (WBA) в супертяжелoй весовoй категории.

Отмечается, что по итогам 12-раундового поединка один судья отдал победу Поветкину — 115:113, второй Хантеру — 115:113, третий поставил ничейные оценки — 114:114.

В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник — шестое.