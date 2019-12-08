ДТП в Нижнем Новгороде мог спровоцировать автомобиль экс-сотрудника МВД

Виновником смертельной аварии в Нижнем Новгороде может быть сын бывшего заместителя главы ГУВД области. При выезде с второстепенной дороги он проигнорировал знак «уступи дорогу».

Мужчину задержали, он отказался от медицинского освидетельствования.

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