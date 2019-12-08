Арестован предполагаемый глава ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Полонкоев предположительно является лидером организованной преступной группировки (ОПГ), совершившей нападение. Он пробудет под стражей до 6 февраля 2020 года.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Полонкоев предположительно является лидером организованной преступной группировки (ОПГ), совершившей нападение. Он пробудет под стражей до 6 февраля 2020 года.
Подробнее — в сюжете «Известий».