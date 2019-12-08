Соискателям предпенсионного возраста планируют выплачивать стипендию

Минтруд России разработал документ, согласно которому лица 50 лет и старше, желающие учиться для поиска работа, получат стипендии.

Проект распоряжения правительства России «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» проходит независимую антикоррупционную экспертизу и находится на этапе формирования окончательного варианта текста.

В настоящее время регионы вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий, самых нужных навыков и размещают их на портале «Работа в России».

До конца 2024 года планируется обучить более 450 тыс. человек, при этом россиян старшего возраста будут учить по трем моделям. Согласно первой, из службы занятости гражданина направят в учебное заведение, где ему дадут новые знания. Рассматриваются и варианты, при которых гражданин получит образовательный сертификат и сам выберет обучающую организацию.

«Незанятым гражданам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия», — подчеркивается в проекте документа. Вторым механизмом может стать обучение по направлению работодателей.

Третий — обучение при участии союза «Ворлдскиллс Россия». Гражданин учится, сдает экзамен и после получения документа его резюме автоматически размещается на портале «Работа в России».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет.