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В «АвтоВАЗе» заявили о европейском качестве новых автомобилей Lada

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин, который разработал фирменный стиль моделей Lada, рассказал, когда качество отечественных автомобилей станет лучше.

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По словам британского дизайнера, россияне до сих имеют предубеждения относительно отечественных автомобилей, оставшиеся с советских времен, заявил он в интервью Autonews.

Маттин отметил, что машины, которые производит «АвтоВАЗ», постоянно улучшаются и на данный момент по качеству не уступают европейским. Он добавил, что современные модели Lada значительно отличаются от тех, которые были 10 лет назад, и их надежность значительно выше.

Конструктор подчеркнул, что не стоит сравнивать советские «Жигули» и современные Vesta и XRAY, также, как и не стоит сравнивать автомобили Lada с премиальными моделями Audi, BMW и Mercedes, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в декабре «АвтоВАЗ» сообщил, что самой популярной моделью Lada на российском рынке за 11 месяцев текущего года стала Lada Granta. Всего россияне приобрели 121 260 таких автомобилей.

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