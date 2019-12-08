В «АвтоВАЗе» заявили о европейском качестве новых автомобилей Lada

Вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин, который разработал фирменный стиль моделей Lada, рассказал, когда качество отечественных автомобилей станет лучше.

По словам британского дизайнера, россияне до сих имеют предубеждения относительно отечественных автомобилей, оставшиеся с советских времен, заявил он в интервью Autonews.

Маттин отметил, что машины, которые производит «АвтоВАЗ», постоянно улучшаются и на данный момент по качеству не уступают европейским. Он добавил, что современные модели Lada значительно отличаются от тех, которые были 10 лет назад, и их надежность значительно выше.

Конструктор подчеркнул, что не стоит сравнивать советские «Жигули» и современные Vesta и XRAY, также, как и не стоит сравнивать автомобили Lada с премиальными моделями Audi, BMW и Mercedes, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в декабре «АвтоВАЗ» сообщил, что самой популярной моделью Lada на российском рынке за 11 месяцев текущего года стала Lada Granta. Всего россияне приобрели 121 260 таких автомобилей.