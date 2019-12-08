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Диетолог назвал причину депрессивности россиян

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Фото: depositphotos/CITAlliance
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Дефицит витамина D заставляет россиян думать, что жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

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По его словам, в условиях дефицита витамина D люди скорее впадают в депрессию, становятся раздражительными и подвластными тревоге. Многие для себя решают, что это из-за тяжестей жизни и множества проблем, поэтому не решают саму причину такого настроения.

Однако частичным решением плохого настроя может стать восполнение недостающего витамина, для чего следует принимать поливитаминные препараты. Увеличить количество витамина D можно с помощью добавления в рацион морской рыбы (около трех порций в неделю).

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году. Существенная часть российской территории расположена в северных широтах, там мало солнца и россияне чаще страдают от сезонного дефицита полезных веществ.

25 ноября врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона. Многие из них связаны и с физическим состоянием организма.

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