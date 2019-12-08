Прямой эфир

Ким Чен Ын открыл современный курорт горячих источников в уезде Яндок

0
Фото: REUTERS/North Korea's Central News Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия курорта термальных источников в уезде Яндок. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер перерезал красную ленту в честь ведения в эксплуатацию Яндокского бальнеологического курорта и лично прошелся с инспекцией по основным объектам.

Ким Чен Ын посмотрел на отдыхающих, которые купались в бассейне из термальных источников, осмотрел здание проката горнолыжного инвентаря и ознакомился с его качеством.

Кроме того, он поднялся на вершину горы, откуда начинается горнолыжный спуск, в фуникулере подвесной канатной дороги.

После осмотра горнолыжного комплекса лидер КНДР посетил конноспортивный комплекс и пообщался со школьниками, а также сделал с ними памятную фотографию.

4 декабря сообщалось, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе со своей женой Ли Соль Чжу поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын отказался от участия в саммите АСЕАН в Южной Корее
СМИ узнали об осмотре Ким Чен Ыном воинской части на острове Чханниндо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019