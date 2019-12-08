Ким Чен Ын открыл современный курорт горячих источников в уезде Яндок

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия курорта термальных источников в уезде Яндок. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер перерезал красную ленту в честь ведения в эксплуатацию Яндокского бальнеологического курорта и лично прошелся с инспекцией по основным объектам.

Ким Чен Ын посмотрел на отдыхающих, которые купались в бассейне из термальных источников, осмотрел здание проката горнолыжного инвентаря и ознакомился с его качеством.

Кроме того, он поднялся на вершину горы, откуда начинается горнолыжный спуск, в фуникулере подвесной канатной дороги.

После осмотра горнолыжного комплекса лидер КНДР посетил конноспортивный комплекс и пообщался со школьниками, а также сделал с ними памятную фотографию.

4 декабря сообщалось, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе со своей женой Ли Соль Чжу поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан.