Боксер Джошуа взял реванш у Руиса и вернул три титула чемпиона мира

Британский боксер Энтони Джошуа завоевал три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям, выиграв реванш у американца Энди Руиса по очкам.

12-раундовой поединок прошел в пригороде Эр-Рияда — Эд-Диръии в Саудовской Аравии. Джошуа воспользовался пунктом о реванше в контракте после поражения в июне, когда победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. Во второй раз все трое судей присудили победу британцу, пишет ТАСС.

В результате Джошуа завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

30-летний Джошуа за свою карьеру провел 24 боя, в которых одержал 23 победы при одном поражении. На счету 30-летнего Руиса 33 победы и два поражения в 35 боях.

Руис и Джошуа впервые провели бой 1 июня 2019 года. Тогда мексиканец одержал сенсационную победу техническим нокаутом в 7-м раунде и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что поединок между российским боксерoм Александром Пoветкиным и американцем Майклом Хантерoм, прошедший в Эд-Диръии в Саудовской Аравии, завершился вничью.