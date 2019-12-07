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Пожар произошел на складе в воинской части в Одесской области

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Фото: МЧС Украины
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Пожар начался на складе в воинской части в селе Дачное Одесской области. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание изношенного электрооборудования, о чем сообщило агентство УНН в субботу, 7 декабря.

Отмечается, что в результате инцидента никто не получил ранений. В то же время в части пострадало или было частично уничтожено имущество вещевой и продовольственной служб. Украинская полиция начала дослужебную проверку по факту случившегося.

6 декабря спасатели нашли живым студента одесского колледжа, который ранее числился пропавшим без вести при пожаре в учебном заведении. Возгорание в здании колледжа произошло 4 декабря.

В результате ЧП двое погибли, пострадали еще 32. Полиция рассматривает две версии причин пожара: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

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