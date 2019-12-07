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Тренер Гончаренко оценила смелый план Трусовой в финале «Гран-при»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко уверена, что 15-летняя Александра Трусова способна отыграть отставание от своих соотечественниц в финале «Гран-при» по фигурному катанию. В субботу, 7 декабря, шесть одиночниц представят в итальянском Турине свои произвольные программы. Уступая лидеру Алене Косторной 14 баллов, Трусова заявила пять четверных прыжков, чего ранее не делала ни одна фигуристка.

«Амбициозно, очень смело. Посмотрим, как получится, — сказала Гончаренко в интервью «Спорт-Экспресс». — Отыграет ли она 14 баллов? Если выдать прямо шикарный прокат на энергетическом подъеме, чтобы заразить судей... Ведь компоненты будут играть большую роль. Когда ты катаешь «чистоганом», на сильнейшем заряде, это влияет на всех».

В пятницу в произвольной программе в тройку лидеров вошли три россиянки: Алена Косторная (85,45 балла), Алина Загитова (79,60) и Анна Щербакова (78,27). У Трусовой, четвертой представительницы сборной России и группы Этери Тутберидзе, пятая позиция (71,45).

«Две девушки произвели большое впечатление. Алена Косторная, которая выступала первой и прокатала безукоризненно и очень легко, – сказала Гончаренко. — И Алина Загитова, которая выходила последней и показала прокат, достойный олимпийской чемпионки. Там было все — профессионализм, бойцовские качества, умение собираться. Хорошее мастерское взрослое катание».

Конкуренцию четырем россиянкам в финале «Гран-при» составляют американка Брейди Теннел (72,20 балла в короткой программе) и японка Рика Кихира (70,71). Прокат произвольной программы в Турине начнется сегодня в 22.50 по московскому времени.

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