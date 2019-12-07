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В Туве спасли отморозившего в тайге руки и ноги мужчину

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Фото: МЧС РФ
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В Туве спасатели помогли выбраться из тайги мужчине, который отморозил себе руки и ноги. Об этом 7 декабря сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Накануне спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь 32-летнему мужчине, который при заготовке дикоросов отморозил руки и ноги, а также получил колотую рану.

В труднодоступную таежную местность в Тандынском районе была направлена дежурная смена спасателей. На протяжении более 2 км мужчину несли на носилках из-за невозможности транспортировать его другим образом. Затем пострадавшего госпитализировали.

Ранее, 19 ноября, стало известно о том, что в Кургане 81-летняя пенсионерка провалилась в полынью, переходя реку Тобол.

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