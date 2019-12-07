Мэр Липецка посоветовала работать вместо «рассылки личных переписок»

Мэр Липецка Евгения Уваркина посоветовала больше работать вместо того, чтобы заниматься рассылкой личных переписок. Об этом она заявила телеканалу РЕН ТВ 7 декабря.

Комментируя видео, на котором она устроила разнос работникам, используя нецензурную брань, Уваркина подчеркнула, что это было сказано на эмоциях, поскольку в парке, где должны вестись работы, ничего не происходило. Кроме того, она напомнила, что это видео «достали из личного чата», что, по ее мнению, «не очень корректный поступок».

«Безусловно, это эмоции. И это личный чат. Недопустимо это делать в общественных местах, публично, при общении с людьми, недопустимо заниматься оскорблениями. Ничего этого я не делала», — сказала Уваркина.

Ролик с записью, на котором чиновница матерится, оценивая неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появился вечером 6 декабря в липецком telegram-канале Чернозем. Запись разошлась по пабликам и получила широкий резонанс.

На следующий день депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников заявил, что планирует обратиться в прокуратуру, полицию и комитет горсовета по этике с просьбой изучить видео, на котором слышны нецензурные комментарии якобы со стороны Уваркиной. Он добавил, что пресс-служба администрации Липецка подтвердила подлинность записи.