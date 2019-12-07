В Минске оппозиция вышла на акцию против интеграции с Россией

Белорусская оппозиция в субботу, 7 декабря, проводит в центре Минска несанкционированные акции против углубленной интеграции с Россией и подписания дорожных карт. Об этом сообщает «РИА Новости».

Одну из акций организовала общественная кампания «Свежей ветер», активисты призвали белорусов выстроится в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Люди выстроились в несколько цепочек в центре Минска и встали, взявшись за руки. За акцией наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

Другая акция проходит на Октябрьской площади, возле Дворца Республики. Ее координирует сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. На площади собрались несколько сотен человек, развернувших бело-красно-белые флаги и флаги Евросоюза. На акции присутствуют сотрудники милиции в штатском, но никого не задерживают.

По словам представителей оппозиции, акции приуроченны к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходят 7 декабря в Сочи.

Накануне в пресс-службе Кремля рассказали подробности предстоящей встречи двух лидеров. Отмечалось, что политики намерены обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.