Около 85% пассажиров МЦД отметили улучшение качества поездки

Около 85% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) отметили улучшение качества перевозки по сравнению с первой поездкой. Об этом 7 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

С момента запуска МЦД на станциях диаметров, пересадочных пунктах метро, по телефону, а также с помощью SMS-сообщений проводился опрос пассажиров, в котором у людей интересовались их мнением о поездке и предложениями по улучшению проекта.

«Изначально самыми частыми замечаниями были увеличить количество мест и контролировать расписание. Первый вопрос совместно с РЖД мы уже решили — количество мест в сутки увеличилось более чем на 1 млн, и, согласно последним данным опроса, около 85% пассажиров отмечают существенное улучшение качества их поездки по сравнению с первой поездкой на МЦД», — сообщили в пресс-службе.

Также в департаменте отметили улучшение соблюдения графика движения. Отмечается, что за выполнение расписания ответственность несет перевозчик — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) — это прописано в контракте, заключенном компанией с правительством Москвы и Московской области.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября и будут работать бесплатно до 8 декабря, нужно заплатить только за пересадку в метро, пишет REGNUM. 4 декабря на сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что за первые 11 дней работы диаметров уменьшение пассажиропотока на 19 станциях метро составило от 5 до 15%.

Как напоминает «Москва 24», проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.