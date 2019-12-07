Движение на серой ветке московского метро ввели в график

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график после проверки путевой инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Известиям» в субботу, 7 декабря.

Сообщается, что в субботу на участке между станциями «Чеховская» и «Отрадное» не было движения поездов из-за подозрения на неисправность путевой инфраструктуры. После того как сотрудники метрополитена произвели оперативную проверку движение было восстановлено. Отмечается, что прекращение движения в таких ситуациях является обязательным для обеспечения безопасности перевозок.

«В настоящее время движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 декабря на официальной странице Московского метро в Twitter, появилось сообщение о том, что на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения от «Чеховской» до «Отрадного». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.