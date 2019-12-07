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Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

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Фото: Pixabay
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Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de перечислил продукты, наносящие вред слизистой оболочке кишечника.

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Разрушают кишечник, по его словам, простые и рафинированные сахара, выпечка, мармелад и шоколад. Также врач рекомендовал сократить употребление солонины, копчений и колбасных изделий. Однако употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму значительного вреда, подчеркнул специалист. Полностью отказаться от них надо при метеоризме, судорогах и болях в животе.

Исключить из рациона также следует маргарин и майонез. Бананы, фруктовое пюре, рыба, вареный картофель и квашеная капуста, напротив, защитят кишечник.

Из-за неправильного питания на протяжении длительного времени, добавил врач, у человека могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

В начале декабря диетолог Марина Макиша сообщила, что задача полезных продуктов обеспечить организм «строительными материалами», потому что каждый день в организме человека погибают сотни тысяч клеток, которые нужно восстанавливать. К полезным относятся белковые продукты, овощи и фрукты.

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