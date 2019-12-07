В раде назвали сроки подготовки закона о децентрализации

Законопроект об изменениях в конституцию Украины касательно децентрализации будет готов в течение ближайших месяца-двух. Об этом 7 декабря заявил руководитель комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

«Идут консультации на уровне офиса президента Украины, министерства развития общин и территорий, комитета, с украинскими и международными экспертами, обсуждаются отдельные технические детали законопроекта», — сказал он в интервью изданию «Голос Украины».

В августе 2015 года Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию, которая предусматривает децентрализацию власти, а также передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за того, что норма об особом статусе Донбасса не была согласована с самопровозглашенными Донецкими и Луганскими народными республиками, законопроект до сих пор окончательно не принят.

Ранее, 15 сентября 2019 года замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александра Корниенко заявил о том, что новой редакцией закона «О столице» будет упразднена должность главы городской администрации Киева. Он подчеркнул, что планируемых изменениях по децентрализации не будет глав областных государственных администраций.