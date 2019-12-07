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Жители Ульяновска просят создать вместо ТРЦ аллею памяти героев войны

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В Ульяновске между жилыми домами №5 по улице Смычки и №58 по улице Пушкарёва огородили участок под строительство торгового центра. Местные жители выступили против этого проекта.

Земля была арендована 1,5 года назад. Разрешение на строительство бизнесмен не оформлял. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев пообещал направить в адрес главы города обращение с просьбой приостановить создание торговой точки, передает 1ul.ru.

«В ходе встречи люди уже высказали свою пожеланию по открытию на этом участке аллеи, посвященной героям Великой Отечественной войны», – отметил Гвоздев.

Ранее в декабре сообщалось, что в Ульяновской области прокуратура взяла под контроль строительство бассейна в Инзе, которое длится уже два года. Стоимость контракта на выполнение работ составила 128,8 млн рублей, подрядчику выплачено 90% от суммы.

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