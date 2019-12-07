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Древние глиняные плавильные горны нашли в Тульской области

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Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили в Тульской области места производства и обработки металла, датируемые I–III веками. Раскопки проводились в городищах Страхово, Кетри и у деревни Малая Стрекаловка. Как заявил ученый секретарь «Куликова поля», среди находок были железные наконечники стрел, элементы украшений и глиняные плавильные горны.

«Это около метра высотой сооружения, в которых в основную камеру засыпается руда и уголь, потом это всё разжигается и через керамическую трубку нагнетается воздух с помощью кожаных мехов», — цитирует Воронцова ТАСС.

«Теперь мы можем выстроить цепочку поселений ремесленников-металлургов начиная от I–III веков нашей эры и вплоть до XIV–XV веков — предгородского времени, когда возникла Тульская оружейная слобода», — добавил ученый, передает ИА «Тульские известия».

Как стало известно в сентябре, в Туле археологи во время исследований в районе кремля наткнулись на редкий объект. По словам руководителя группы ученых Олега Прошкина, речь идет о яме для выжига извести. Когда в Туле возводили храм в XVIII столетии, была выкопана огромная яма. Это было настоящее производственное сооружение.

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